Stiri pe aceeasi tema

- Documentele de la Arhive arata ca, inca din 1906, Primaria Pitești a inființat Parcul Trivale cu 26 ha cumparate de la diverse persoane fizice „Apreciez fermitatea cu care primarul Gentea a acționat, inclusiv catre toți funcționarii primariei din conducere, care, chemați in ședința, au fost, cumva,…

- Consiliul Național de Soluționare a contestațiilor a respins acțiunea constructorului Ubitech Construcții prin care cerea reluarea procedurilor, a anunțat azi, in conferința de presa, primarul Piteștiului, Cristian Gentea. Acest lucru s-a produs mai devreme decat cele 10 zile maxim alocate de lege pentru…

- O știre postata duminica pe pagina de Facebook a „Jurnalului de Argeș” a inregistrat doar intr-o zi peste 30.000 de vizualizari. Este vorba despre o declarație a primarului Cristian Gentea, potrivit careia „Cel tarziu la returul din 2026-2027 vom juca pe noul stadion”. Edilul-șef al Piteștiului a ținut…

- Piteștiul gazduiește sambata și duminica, 9-11 februarie, Campionatul Național Ju-Jitsu 2024, pentru toate categoriile de varsta, pentru toate disciplinele de concurs ale Federației Internaționale Ju-Jitsu (JJIF) (Duo, Jiu Jitsu Ne-Waza, Fighting & Show)! 870 de sportivi, de la 30 de cluburi din toata…

- Sub conducerea primarului Cristian Gentea, municipiul Pitesti are in acest an cel mai mare buget din istoria sa, de 990.965.000 lei. “Beneficiem de unul dintre cele mai performante bugete pe care le-a avut Pitestiul, este prima data cand bugetul de dezvoltare este mai mare decat bugetul de funcționare:…

- Pentru fluidizarea circulației rutiere din Pitești, primarul Cristian Gentea discuta aplicat, inca de anul trecut, in legatura cu necesitatea construirii unui nou pod peste raul Argeș in zona de sud a Piteștiului. Joi, 25 ianuarie, in cadrul unei conferințe de presa, edilul-șef a spus ca a adus la Pitești…

- O imagine rara. Patru Cetațeni de Onoare ai Piteștiului la un loc. 20 mai 2006, in sala mare de ședințe a Primariei Pitești.In fotografie apar, de la stanga la dreapta: actorul Ion Focșa, Constantin Stroe, managerul de legenda al „Automobile Dacia”, Alexandru Puiu, rector fondator al Universitații „Constantin…

- Primul piteștean care și-a platit online taxele și impozitele pentru anul 2024 a facut-o in noaptea Anului Nou, la ora 00:03, dupa cum a anunțat primarul Cristian Gentea pe Facebook. Citește și: In prima zi a lunii ianuarie, 203 cetațeni au facut plați prin www.ghiseul.ro și www.primariapitesti.ro,…