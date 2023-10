Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul pentru prevenirea torturii (CPT) al Consiliului Europei a constatat, intr-un raport publicat joi, dupa ce a vizitat spitalele de psihiatrie din Balaceanca, Botosani, Obregia (Bucuresti) si Socola (Iasi), ca in toate, cu exceptia Obregia, au fost consemnate cazuri de presupuse rele tratamente…

- ”Exim Banca Romaneasca a acordat grupului de firme Sophia din Iasi, unul dintre jucatorii importanti in productia si comercializarea decoratiunilor textile din Romania, o finantare in valoare totala de 5,2 milioane de lei in cadrul programului IMM Invest. Fondurile au sustinut investitia intr-un nou…

- „Tania Ionașcu, bunica mea. O biografie basarabeana” este titlul carții care a fost lansata sambata, 2 septembrie, la Chișinau. Regizorul roman Cristian Mungiu explica, intr-un interviu pentru cititorii Libertatea, de ce a ales hartia și nu pelicula pentru a spune poveste bunicii sale, care in 1940…

- Ministrul Alexandru Rafila vine cu vești bune despre trei dintre victimele exploziilor din Crevedia, care sunt tratate in strainatate, potrivit jurnalul.ro. Insa doi pacienți tratați in Romania sunt in stare foarte grava, potrivit Reuters. „Avem in continuare in București doi pacienți foarte grav, unul…

- Patru spitalele din București au primit sambata, 26 august, persoane ranite in urma exploziilor de la Crevedia, a anunțat Guvernul. Dintre acestea, opt persoane sunt intubate.Potrivit actualizarii trimise de catre Guvern, raniții au fost direcționați catre patru spitale din București, dupa cum urmeaza:Bagdasar-Arseni…