Stiri pe aceeasi tema

- La Liga a anuntat, sambata, intr-un comunicat, ca a depus o plangere la Comisia Europeana impotriva clubului Paris Saint-Germain, considerand ca mecanismele sale de finantare din Qatar au dereglat piata.“LaLiga considera ca finantarile primite de club din Qatar afecteaza piata si contravin Regulamentului…

- Deputatul USR Stelian Ion a anuntat, vineri, ca a depus o plangere penala si o sesizare disciplinara la Inspectia Judiciara in legatura cu conduita judecatorului Bogdan Mateescu, "in contextul in care institutiile abilitate nu au avut nicio reactie cu privire la posibila savarsire de catre acesta a…

- ELECTRICA: Intreruperi de curent pana in 11 august, in localitați din județul Alba. Unde sunt programate lucrari In urmatoarele doua saptamani, in mai multe localitați din județul Alba vor fi intreruperi in alimentarea cu energie electrica. In aceasta perioada, sunt programate lucrari de mentenanța…

- Ministerul de Externe al Republicii Cehe a anuntat miercuri ca a intentat un proces pentru compensatii de 53 de milioane de coroane (circa 2,22 milioane de euro) pentru concesiunea unor terenuri utilizate de misiunea diplomatica a Rusiei la Praga și in alte orase din teritoriul ceh.

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a depus o sesizare la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), in care reclama atacul xenofob din partea omului de afaceri timisorean Dan Dinu, care s-a referit la el afirmand ca este ”lepra de pui nazist”.Omul de afaceri i-a cerut primarului…

- Polonia a formulat o plangere la Comisia Europeana impotriva Berlinului, pe care il acuza ca nu reuseste sa impiedice transportul ilegal al deseurilor din Germania in Polonia si stocarea lor pe teritoriul Poloniei, a declarat miercuri ministrul polonez al Mediului, Anna Moskwa,

- Comuna Sanmartin, prin primarul Sandor Birtalan, a luat masuri legale impotriva acțiunii recente de amplasare a crucilor in Cimitirul de la Valea Uzului. Administrația locala a depus o plangere penala și a informat Oficiul Național pentru Cultul Eroilor (ONCE), autoritatea responsabila pentru cimitirele…

- Andrew și Tristan Tate vor sa li se faca dreptate. Milionarii britanici au decis sa o dea in judecata pe tanara din SUA care i-a acuzat ca au sechestrat-o, in Romania, și din cauza careia ei au fost arestați sub acuzația de trafic de persoane. Frații Tate susțin ca sunt nevinovați, ca așa ceva nu s-a…