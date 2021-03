Comisiile de buget finanțe au respins toate amendamentele opoziției la proiectul de buget Comisiile de buget-finante din Parlament au respins toate cele 3.523 de amendamente depuse la proiectul bugetului de stat pe 2021 si 3 la proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat, cele doua proiecte fiind aprobate in forma transmisa de Guvern, potrivit rapoartelor Comisiilor de buget-finante depuse, luni, la Birourile permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului. Amendamentele au fost depuse, in principal, de deputati si senatori PSD, dar si de parlamentari ai AUR si niciunul nu a fost acceptat la dezbaterile din comisii. Proiectul bugetului de stat si cel al asigurarilor de stat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

