Stiri pe aceeasi tema

- Comisia parlamentara de modifi care a legilor justiției a acordat termen pana pe 2 mai pentru a fi depuse amendamentele la Codul Penal, Codul de Procedura Penala si Codul de Procedura Civila. In propunerile depuse de parlamentarii PSD-ALDE se prevede ca infracțiunile de drept comun, dovedite prin mandate…

- Presedintele Comisiei de control parlamentar al SRI, Claudiu Manda, a declarat la finalul audierilor fostului prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, ca acesta ar fi recunoscut ca „s-au obtinut mandate de securitate nationala noaptea, acasa la judecatori, pe infractiuni de siguranta nationala…

- Donald Trump a luat decizia sa-l demita pe consilierul pentru securitate nationala, H.R. McMaster, afirma joi seara Washington Post, care adauga ca presedintele american vrea sa scape de o serie de alti inalti oficiali, dupa demiterea spectaculoasa, pe Twitter, a secretarului sau de Stat, Rex Tillerson,…

- Manda a sustinut ca in cadrul audierilor au fost discutate mai multe subiecte, printre care deciziile CSAT cu privire la SRI, mandatele de siguranta nationala si despre relatia lui Coldea si a SRI cu partidele politice, cu Guvernul, cu DIICOT si cu Alina Bica. Intrebat daca Florian Coldea…

- Claudiu Manda spune ca Florian Coldea a admis ca ar fi existat mandate de interceptare pe siguranța naționala care ar fi vizat și vulnerabilitați de corupție. In ceea ce privește interceptarea jurnaliștilor sau a magistraților, Coldea a raspuns ca nu iși aduce aminte. "Am ințeles ce inseamna…

- Audiere-maraton astazi la Comisia Parlamentara a SRI. Fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea a facut o serie de dezvaluiri. Seful Comisiei, Claudiu Manda a devoalat ceea ce s-a vorbit in cele opt ore de audiere."Am discutat despre deciziile CSAT care vizau activitatea…

- "Ce am eu de spus, ceea ce stiu, voi spune in Comisia SRI, nu voi merge acolo nici cu jumatati de adevaruri ca George Maior, nici cu minciuni ca altii, voi spune ce stiu pentru ca am vazut ca se contureaza o istorie romantata. Nimeni nu a facut nimic, toti au fost buni si a venit de undeva din cer…

- Ultima decizie a Curții Constituționale a Romaniei are șansa de a incheia o pagina dura din istoria justiției din Romania. CCR a admis o excepție de neconstituționalitate in privința Legii SRI – 51/1991. Astfel, Curtea stabilește ca interceptarile nu mai pot fi folosite de Justiție, chiar daca au fost…