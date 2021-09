Cupa Romaniei: CS Navodari (Liga a 4-a) se dueleaza miercuri cu Unirea Slobozia (Liga a 2-a)

In faza anterioara a Cupei Romaniei, CS Navodari a intalnit tot o echipa din Liga a 2 a, Unirea Constanta. Dupa un parcurs deosebit pana acum in editia 2021 2022 a Cupei Romaniei la fotbal, in care a reusit sa se califice… [citeste mai departe]