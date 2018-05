Stiri pe aceeasi tema

- Comisia speciala pentru legile justitiei va incepe, marti, sa voteze modificarile la Codul Penal, printre amendamente regasindu-se cel care prevede ca retinerea pe motive netemeinice se pedepseste cu inchisoarea, iar pedepsele pana la trei ani se executa la domiciliu.

- "Incepem cu votul pe Codul penal. Dupa ce terminam Codul Penal, il incepem pe cel de Procedura Civila. Intai vor fi discutii pe Codul de Procedura Civila, care are zece articole si il terminam in sedinta de miercuri, dar Codul Penal va dura, marti, joi, vineri sau cat dureaza votul, pentru ca sunt multe…

- Comisia speciala pentru legile justitiei, condusa de Florin Iordache, incepe marti sa voteze modificarile la Codul Penal, printre amendamente numarandu-se cel care prevede ca retinerea pe motive netemeinice se pedepseste cu inchisoarea, iar pedepsele pana la trei ani se executa la domiciliu.…

- Retinerea pe motive netemeinice se pedepseste cu inchisoarea, pedepsele pana la 3 ani se executa la domiciliu, confiscarea extinsa se poate aplica ”numai daca exista probe certe ca bunurile respective provin din activitati infractionale”, sunt cateva dintre amendamentele depuse la codurile penale.…

- Amendamente la Codul Penal, depuse la comisia pentru legile justiției: ”Cei care divulga date din dosare risca inchisoarea, pedepsele pana la 3 ani se executa la domiciliu, iar confiscarea extinsa se poate aplica ”numai daca exista probe certe ca bunurile respective provin din activitati infractionale”.…

- Potrivit ordinii de zi, dupa vacanta de 1 mai, parlamentarii care fac parte din Comisia speciala pentru legile justitiei vor dezbate asupra initiativelor legislative de modificare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si Legii nr. 134/2010…

- CSAT este obligat sa sesizeze Parchetul General in legatura cu existența unor protocoale, cel puțin deocamdata, presupus-abuzive, incheiate de catre instituții din subordinea sa. "Avand in vedere ca CSAT are și activitate de control, ar trebui sa sesizeze Parchetul pentru abuz in serviciu.…

- Comisia speciala privind justitia se reuneste, luni, la ora 10:00, pentru a pune in acord legile justitiei cu Deciziile CCR, dupa ce mai multe articole din corpul legilor au fost declarate necostitutionale. Conform ordinii de zi a Comisiei speciale, alesii vor avea "dezbateri privind transpunerea…