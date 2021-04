Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Florian Bodog, fost ministru al Sanatatii, urmeaza sa fie audiat pe 19 aprilie, in Comisia juridica, ca urmare a solicitarii DNA adresate Senatului pentru incuviintarea inceperii urmaririi penale a acestuia, a transmis luni presedinta comisiei, Iulia Scantei.

