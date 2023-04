Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat raport de adoptare, marti, proiectului de lege care modifica Codul penal si vizeaza abuzul si neglijenta in serviciu, fiind acceptata forma venita de la Guvern.

- Comunicat de presa| Beniamin Todosiu, deputat USR Alba: Victorie in Parlamentul Romaniei! A fost eliminat pragul pentru abuzul in serviciu Astazi, in ședința Comisiei juridice din Camera Deputaților, dupa ore intregi de dezbateri, coaliția de guvernare PNL-PSD a dat inapoi și a revenit la forma inițiala…

