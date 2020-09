Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana și-a confirmat interesul de a participa la mecanismul COVAX care vizeaza accesul echitabil la vaccinuri impotriva COVID-19, disponibile peste tot in lume la prețuri accesibile, pentru toate persoanele care au nevoie de acestea, se anunța intr-un comunicat la instituției dat publicitații…

- Ziarul Unirea Beniamin Todosiu(președintele USR Alba): Fiecare cetațean al județului Alba are dreptul la sanatate de calitate. Propunem construirea unui nou spital județean Sanatatea este un domeniu care trebuie sa fie prioritar pentru Consiliul Județean Alba, instituție care are in administrare cel…

- „Sanatatea este un domeniu care trebuie sa fie prioritar pentru Consiliul Județean Alba, instituție care are in administrare cel mai important spital din județ. Cetațenii, indiferent ca locuiesc in cel mai mare municipiu sau in cel mai mic sat din județul Alba, au dreptul la servicii medicale de calitate.…

- Comisia Europeana a propus marti, din cauza efectelor pandemiei de coronavirus, sa fie oferite oraselor Rijeka (Croatia) si Galway (Irlanda) posibilitatea de a-si prelungi titlul de „Capitala Europeana a Culturii 2020” pana la 30 aprilie 2021. De asemenea, CE propune amanarea din 2021 in 2022 a anului…

- ​Statele membre UE au publicat vineri un raport privind progresele înregistrate în aplicarea setului comun de instrumente de securitate cibernetica a viitoarelor rețele 5G. Masurile vizând restricționarea participarii furnizorilor în funcție de profilul lor de risc sunt deja…

- Astazi, Comisia Europeana și-a publicat cel mai recent raport privind sistemul de prevenire sau de restricționare a vanzarii de produse periculoase pe piața, așa-numitul „ sistem de alerta rapida ”. Raportul arata ca numarul de acțiuni intreprinse de autoritați in urma unei alerte este in creștere…

- Comisia Europeana a aprobat o schema in valoare de aproximativ 800 de milioane de euro pentru a sprijini companiile din Romania afectate de pandemia de coronavirus, potrivit unui comunicat al CE transmis de Mediafax:Sprijinul poate fi acordat sub forma de imprumuturi subvenționate și a unor garanții…

- Premierul Ludovic Orban i-a solicitat, marți, ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, sa discute cu omologul sau de la Budapesta in vederea asigurarii libertații de circulație pentru cetațenii romani...