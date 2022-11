Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus, marti, un mecanism temporar care sa permita plafonarea pretului angro pe piata de referinta la gaze naturale din Uniunea Europeana, insotit de conditii drastice pentru a convinge statele membre reticente la un astfel de dispozitiv, informeaza AFP.Liderii statelor membre au…

- Progresele realizate de Romania sunt suficiente pentru indeplinirea angajamentelor din Mecanismul de Cooperare si Verificare asumate la aderarea la Uniunea Europeana, iar toate conditionalitatile pot fi inchise in mod satisfacator, se arata in cel mai recent raport MCV, prezentat marti de Comisia Europeana,…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni sub pragul de 100 de euro pentru un Megawatt-ora, pentru prima data dupa luna iunie, in contextul in care temperaturile neobisnuit de mari pentru aceasta perioada si livrarile consistente au redus ingrijorarile referitoare la aparitia…

- Uniunea Europeana va propune utilizarea a pana la 40 de miliarde de euro de la bugetul comunitar pentru a ajuta populatia si companiile sa faca fata majorarii preturilor la gaze din cauza crizei energetice, informeaza Bloomberg. Comisia Europeana va oferi guvernelor capacitatea de a folosi actualele…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au continuat sa scada marti, in conditiile in care cererea scazuta din cauza temperaturilor peste medie, dar si oferta abundenta gratie intrarilor constante de gaze lichefiate au pus presiuni asupra preturilor, transmite Reuters, citata de Agerpres.…

- Liderii statelor din Uniunea Europeana ar putea sprijini la reuniunea de saptamana viitoare planurile de lansare a unui nou indice de referinta pentru pretul gazelor, in incercarea de a reduce preturile energiei pentru consumatori si industrie, se arata intr-un document consultat de Reuters. In perioada…

- Cele 27 de tari membre ale UE negociaza propuneri facute saptamana trecuta pentru a controla cresterea preturilor energiei si a reduce costurile pentru consumatori, dar Bruxelles-ul exploreaza deja adoptarea unor masuri suplimentare. Intr-o lucrare distribuita statelor membre miercuri seara si publicata…