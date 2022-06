Comisia Europeana a propus, miercuri, interzicerea vanzarii aromelor pentru țigarile electronice in toate țarile membre al UE, relateaza Le Figaro. Prin aceasta masura, Bruxelles-ul iși propune sa faca vapatul „cat mai puțin atractiv”, astfel incat aceasta practica, tot mai populara in randul tinerilor, sa fie redusa. „Planul european „Invingerea cancerului” consta in crearea unei „generații […] The post Comisia Europeana vrea sa interzica aromele pentru țigarile electronice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .