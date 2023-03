Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a prezenta tla Consiliul European situația dificila in care sunt fermierii romani, care au nevoie de ajutor ca urmare a pierderilor suferite. Ursula von der Leyen a anunțat ca va reanaliza situația și va reveni asupra sumelor destinate țarii noastre.

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat in timpul reuniunii Consiliului European ca instituția va reanaliza valoarea despagubirilor acordate fermierilor romani care au avut de suferit ca urmare a importurilor de cereale ieftine din Ucraina, spun surse oficiale.

- Comisia Europeana a exceptat de la orice controale și taxe importurile de cereale și carne produsa in Ucraina. Asta dupa ce a majorat costurile fermierilor europeni prin interdicții și condiții de producție.Liderii G20 au facut apel la solidaritate pentru combaterea foametei cauzate de razboiul agresiv…

- Klaus Iohannis a vorbit miercuri in conferința de presa susținuta la Varșovia despre dragarile facute de Ucraina pe Canalul Bistroe. „Pentru a ști ce se intampla acolo, e nevoie sa vorbim cu ucrainenii. Doar ca acest lucru nu s-a prea intamplat. Am vazut ca la noi, o serie intreaga de politicieni s-au…

- Publicatia americana The New York Times actioneaza in instanta Comisia Europeana pentru refuzul acesteia de a face publice SMS-urile dintre presedinta CE Ursula von der Leyen si directorul executiv al grupului Pfizer, Albert Bourla, in legatura cu vaccinurile anti-COVID-19,

- Premierul ungar Viktor Orban a cerut marti finantarea de catre Uniunea Europeana a gardurilor la frontiera, reluand, in consonanta cu Austria, o idee considerata mult timp ca inadmisibila. Comentariile sale au fost facute inaintea summitului extraordinar al UE, convocat la 9-10 februarie, pentru a se…