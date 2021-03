Comisia Europeană va propune reguli obligatorii de transparență salarială pentru a combate discriminarea în funcție de sex Comisia Europeana vrea sa puna capat diferențelor de salarizare dintre femei și barbați, intenționând sa prezinte un plan cu reguli obligatorii pentru statele membre pentru a combate discriminarea pe baza de sex, relateaza Politico.



Ideea din spatele propunerii este de a le oferi angajaților acces la informațiile privind grila de salarizare a companiei, datele urmând sa fie defalcate pe tipul muncii și sex, și de a-i forța pe angajatori sa remedieze diferențele de plata în cazul unor posturi similare.



Introducerea unor reguli obligatorii privind transparența salarizarii…

Sursa articol: hotnews.ro

