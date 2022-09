Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat luni, 29 august, ca Romania, alaturi de Bulgaria și Croatia, indeplinește criteriile de aderare la Spatiul Schengen, a informat agenția Reuters, preluata de Agerpres.In discursul ținut de cancelarul german la reuniunea UE de la Praga, Scholz afirma ca „Schengen…

- Președinția ceha a Consiliului Uniunii Europene susține aderarea Romaniei la spațiul Schengen, iar țara noastra dorește ca acest obiectiv sa avanseze pe durata celor șase luni in care Praga asigura președinția Consiliului UE, a declarat ministrul de externe Bogdan Aurescu, aflat la in capitala Cehiei.…

- Ministrul PNL de Interne, Lucian Bode, a transmis luni, 15 august, intr-un mesaj de Ziua Marinei, ca Romania contribuie in mod substanțial la securitatea frontierelor Uniunii Europene, iar aderarea la Spatiul Schengen va fi o consecința fireasca. „Țara noastra contribuie consistent la securitatea Uniunii…

- Un proces de amploare, deschis impotriva a 32 de țari europene, se va judeca incepand din toamna la Curtea Europeana pentru Drepturilor Omului (CEDO). Romania și alte 31 de state din Europa au fost date in judecata de o familie din Portugalia din cauza ca nu au luat masurile adecvate pentru a preveni…

- Ministrul de externe al Finlandei, Pekka Haavisto, i-a transmis omologului sau Bogdan Aurescu „sprijinul deplin și necondiționat al țarii sale pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen”, a transmis Ministerul roman de Externe. Bogdan Aurescu a avut astazi, 20 iulie, discuții telefonice cu miniștrii…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat miercuri, 13 iulie, in sedinta de Guvern, ca Romania si-a asumat toate obligatiile și ca la prima reuniune a Consiliul Justiție și Afaceri Interne, programata in octombrie, țara noastra va indeplini conditiile pentru a fi admisa in Spațiul Schengen. „In…

- Pentru al patrulea an consecutiv, Politia Romana, in parteneriat cu EUCPN Reteaua Europeana de Prevenire a Criminalitatii , EUROPOL si alte 24 de state din Europa, lanseaza ldquo;Ziua europeana de prevenire a furturilor din locuinta".Tarile europene participante in 2022, la EU Focus Day 2022, sunt:…