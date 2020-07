Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana si-a anuntat vineri sprijinul pentru cinci programe-pilot nationale si regionale care propun modalitati inovatoare de implicare a cetatenilor in deciziile privind investitiile din cadrul politicii de coeziune, potrivit Agerpres. Astfel, autoritatile de management din Spania, Polonia,…

- Malta a anunțat ca va permite zborurile comerciale de la 1 iulie. Pe lista de state ale caror cetațeni vor putea intra in țara nu se regasește Romania, insa situația s-ar putea schimba pana la 15 iulie, cand, potrivit visitmalta.com, toate celelalte restricții vor fi ridicate. Lista statelor…

- Peste 42 de milioane de locuri de munca din UE sunt in pericol, din cauza pandemiei. Țara in care aproape jumatate din angajați au fost trimiși in șomaj tehnic Peste 42 de milioane de lucratori se afla in somaj temporar pe durata crizei cauzate de coronavirus, iar aceste locuri de munca depind de decizia…

- Planul european de redresare a fost bine primit de Italia si Spania care vor primi partea leului, dar cu rezerve din partea ''frugalilor''. Cancelarul german Angela Merkel a avertizat ca negocierile asupra planului de 750 de miliarde de euro vor fi ''dificile'' si nu se vor incheia pana la summitul…

- In ultimele 24 de ore, in Spania au fost raportate 285 de noi cazuri de coronavirus, numarul total de infectii ajungand la 231.606. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 59 de decese cauzate de Covid-19, bilantul ajungand la 27.709 morti. Bilant coronavirus in Italia - 18 mai. Numarul deceselor…

- Germania, Italia si Spania s-au alaturat solicitarii unui grup de 12 state membre ale UE adresate Comisiei Europene de suspendare a regulilor care obliga companiile aeriene sa returneze in totalitate pasagerilor banii pe biletele zborurilor anulate, au anuntat sambata oficialii francezi, transmite…

- sa se depuna solicitari de modificare a cererilor de finantare, pentru a utiliza potentialele economii in realizarea de achizitii legate de lupta impotriva Covid-19 In contextul starii de urgenta ce a fost declarata pe teritoriul celor doua tari si al necesitatii abordarii in timp util a consecintelor…