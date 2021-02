Stiri pe aceeasi tema

- In completarea colecțiilor vestimentare deja prezente in hipermarketurile Auchan, retailerul va integra in oferta sa și haine purtate, in stare perfecta de comercializare, prin parteneriate cu magazine specializate. Auchan da viața noua hainelor printr-un proiect de sustenabilitate și responsabilitate…

- Comisia Europeana va sprijini intentia Poloniei de a furniza Ucrainei inca 1,2 milioane de doze de vaccin AstraZeneca impotriva coronavirusului, a declarat miercuri guvernul de la Kiev intr-un comunicat citat de Reuters, noteaza Agerpres. Vicepresedinte Comisiei Europene Valdis Dombrovskis a afirmat…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a aparat decizia de coordonare prin Comisia Europeana a achizitiilor de vaccin anti-COVID-19 de statele membre ale Uniunii Europene, afirmand ca altfel tarile mai mici din blocul comunitar ar fi intampinat probleme grave in negocierea unor intelegeri pe cont propriu,…

- Comisia Europeana a recomandat azi vaccinarea anti-Covid-19 a cel puțin 70% din populația adulta a Uniunii Europene pana in vara acestui an, pentru a reduce raspandirea coronavirusului și a aduce sub control pandemia, potrivit unui comunicat postat pe site-ul instituției citat de hotnews . Executivul…

- sursa foto: Facebook\ Remus Negoi Remus Negoi deschide lista candidaților USR PLUS Constanța la Senat. Are 50 de ani, este doctor in economie al Academiei de Studii Economice Bucureși și este antreprenor. Problemele de care s-a lovit in cariera de antreprenoriat l-au facut sa se implice in politica,…

- Aplicația "First Contact" a fost lansata in Romania O aplicație de avertizare a celor care au intrat în contact cu o persoana infectata cu noul coronavirus a fost lansata în România: aplicația "First Contact" poate fi folosita pe telefoanele cu sistem Android și…

- Registrul Comertului se va digitaliza, iar constituirea unor societati comerciale se va putea realiza exclusiv online, fara a fi necesara prezenta fizica in niciuna din etapele de constituire, a anuntat, ministrul Justitiei, Catalin Predoiu. Aceste prevederi apar intr-un proiect de lege aflat in dezbatere…