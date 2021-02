Stiri pe aceeasi tema

- UE vrea sa știe daca dozele de vaccin produse langa Bruxelles au fost cumva livrate Marii Britanii, scrie The Guardian. Autoritațile belgiene au lansat o ancheta la fabrica AstraZeneca de langa capitala țarii, la solicitarea Comisiei Europene, pe fondul conflictului generat de reducerea livrarilor de…

- Vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultura din Parlamentul European, Victor Negrescu, anunța ca CE va trimite o ”scrisoare autoritaților romane prin care solicita garanții ferme privind lucratorii romani care pleaca la munca in strainatate in contextul pandemiei”. 'Succes important!…

- Romania a devenit o curiozitate in UE odata cu redeschiderea probabila a școlilor și relaxarea masurilor din București și alte mari orașe. In timp ce restul Europei se inchide din cauza noii tulpini a coronavirusului, mult mai virala, Romania slabește șurubul restricțiilor. Exista cateva explicații…

- Ieri, Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a actualizat prospectul vaccinului Pfizer/BioNTech, stabilind ca din fiecare fiola pot fi extrase sase doze de vaccin, fata de cinci pana in prezent, a informat agentia EFE, potrivit Agerpres. Insa pentru a se putea obtine sase injectii impotriva COVID-19…

- Ieri, Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a actualizat prospectul vaccinului Pfizer/BioNTech, stabilind ca din fiecare fiola pot fi extrase sase doze de vaccin, fata de cinci pana in prezent, a informat agentia EFE, potrivit Agerpres. Insa pentru a se putea obtine sase injectii impotriva COVID-19…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen urma initial sa discute cu premierul britanic Boris Johnson pentru a incheia un compromis, care ar fi fost anuntat ulterior. Insa aceasta convorbire nu a fost confirmata. ”Este o cearta pe cifrele (pescuitului). Iar acesta este un semn rau”, declara…

- Aceste concesii au avut loc in ultimele doua zile, dezvaluie aceasta sursa, fara sa precizeze daca ele sunt suficiente in vederea incheierii unui acord sau daca sunt necesare si altele. Premierul irlandez Micheal Martin a evocat la postul RTE ”semnale pozitive”. ”Partea britanica s-a miscat, insa dracul…

- ”Vom ramane pe pozitii pana in ultimul moment, pana in ultima secunda a acestui proces, pentru a garanta unitatea noastra”, a subliniat Michel vineri, in contextul in care au aparut tensiuni in randul Celor 27 pe ultima linie dreapta a negocierilor in problema pescuitului. "We have tried since the very…