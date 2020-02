Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a constatat ca diferite masuri de sprijin public acordate de Romania in favoarea Companiei Nationale a Uraniului SA („CNU”) nu sunt in conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor aflate in dificultate.

- Comisia Europeana a aprobat, in conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, planul Romaniei de a acorda un imprumut temporar in valoare de aproximativ 36,7 milioane euro (aproximativ 176 de milioane lei) companiei aeriene de stat Tarom, informeaza comisia, potrivit Mediafax.In februarie…

- Statul român trebuie sa recupereze 570 milioane euro de la CFR Marfa ca ajutoare de stat incompatibile, arata o decizie a Comisiei Europene. România trebuie sa recupereze ajutorul de stat ilegal plus dobânda, de la CFR Marfa, mai spune CE. Vicepreședintele CE Margrethe Vestager, spune…