- In raportul privind situația deficitului bugetar excesiv al Romaniei, Comisia Europeana remarca :autoritațile romane ar trebui sa puna capat situației de deficit excesiv pana cel tarziu in anul 2024;Romania ar trebui sa atinga un deficit public de 8% din PIB in acest an, dupa care sa atinga pragurile…

- Din suma de 29,2 miliarde de euro, bani europeni pe care Romania ii așteapta in cadrul PNRR, un sfert vor fi redirecționați catre sectorul de Transporturi, potrivit Planului Național de Redresare și Reziliența , dat publicitații miercuri, 2 iunie, de Guvernul Romaniei. Conform celui mai recent raport…

- Comisia Europeana recomanda Romaniei sa revina la nivelul de deficit bugetar acceptat la nivelul Uniunii Europene pana in 2024, cel mai tarziu. Recomandarile Comisiei vin in contextul in care țara noastra este singura care a intrat in criza cu un deficit mult mai mare decat limita europeana de 3% din…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca strategia fiscal-bugetara anuntata de Guvern, cu revenirea deficitului bugetar sub 3% in 2024, a fost acceptata ca strategie principala de Comisia Europeana, care a publicat recomandarile referitoare la deficitul excesiv pentru Romania. "As vrea sa anunt…

- „Cei de la Comisia Europeana au publicat si recomandarile referitoare la deficitul excesiv pentru Romania. Sunt foarte bucuros sa va anunt ca strategia noastra fiscal-bugetara cu revenirea deficitului bugetar sub 3% in 2024 a fost acceptata ca strategie principala. Deci exista incredere in reformele…

- Potrivit programului prezentat de Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, in data de 1 iunie se va face reunirea textelor intr-un format pentru publicare, iar in data de 2 iunie va afi publicat integrala si prezentarea PNRR catre publicul larg si jurnalisti.Ministrul Investitiilor…