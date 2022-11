Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana și-a continuat raspunsul la criza energetica actuala, propunand un mecanism de corecție a pieței pentru a proteja intreprinderile și gospodariile din UE de episoadele de creștere excesiva a prețurilor gazelor in UE. Acesta vine in completarea masurilor de reducere a cererii de gaze…

- Comisia Europeana a propus, marti, un mecanism temporar care sa permita plafonarea pretului angro pe piata de referinta la gaze naturale din Uniunea Europeana, insotit de conditii drastice pentru a convinge statele membre reticente la un astfel de dispozitiv, informeaza AFP.Liderii statelor membre au…

- „Odata adoptat, bugetul ar permite UE sa mobilizeze fonduri semnificative pentru a contribui la atenuarea consecintelor grave ale razboiului de agresiune purtat de Rusia impotriva Ucrainei in aceasta tara, dar si in vecinatatea sudica si in statele membre. Bugetul ar sprijini, de asemenea, redresarea…

- Ca parte a raspunsului Uniunii Europene la agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, Comisia Europeana si statele membre ale UE din vecinatate au instituit, la 12 mai 2022, culoarele de solidaritate UE-Ucraina, conform unui comunicat al Comisiei Europene. Culoarele de solidaritate sunt coridoare esentiale…

- Campania de plata in avans a fermierilor care au depus Cereri unice de plata in anul 2022, a inceput duminica, 16 octombrie, anunța Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), care are la dispoziție o suma totala de peste 1 miliard de euro. Cuantumurile pentru anul de cerere 2022 au…

- Inflația in continua creștere declanșat o criza a costului vieții in toata Europa, iar guvernele intervin pentru a incerca sa protejeze gospodariile și intreprinderile de creșterea aparent fara sfarșit a prețurilor la energie. Euronews a facut o centralizare a masurilor luate de guvernele din mai multe…