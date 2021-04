Comisia Europeană propune scutirea de TVA a bunurilor şi serviciilor vitale distribuite de UE în perioadele de criză Comisia Europeana a propus, luni, scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata (TVA) a bunurilor și servicilor care, in perioadele de criza, sunt puse la dispoziția statelor membre și a cetațenilor de catre Comisia Europeana, organismele și agențiile UE, conform unui comunicat al Executivului comunitar. Propunerea a fost facuta pe baza experienței dobandite in timpul pandemiei de COVID-19. Printre altele, aceasta a aratat ca TVA-ul perceput pentru anumite tranzacții ajunge sa fie, in operațiunile de achiziții publice, un factor de cost care pune presiune pe bugetele limitate. Prin urmare, inițiativa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

