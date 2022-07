Stiri pe aceeasi tema

- Noul Regulament adoptat de Parlamentul European si de Consiliul Uniunii Europene stabileste dispozitiile administrative si cerintele tehnice privind omologarea de tip a tuturor vehiculelor, sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate noi, cu scopul de a asigura buna functionare a pietei…

- Senatul Romaniei a decis ca prelungirea cu inca un an a certificatului de vaccinare nu este oportuna și a solicitat transmiterea acestei opinii instituțiilor europene, in contextul votului European pentru adoptarea prelungirii. Astfel, in Monitorul Oficial din 21 iunie, au aparut doua Hotarari ale Senatului…

- Ca reacție la razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, Parlamentul European urmarește sa refaca rezervele strategice europene de gaze inainte de venirea iernii, garantand siguranța aprovizionarii cu energie, se arata in comunicatul oficial. Noul regulament, care a fost deja convenit de miniștrii Uniunii…

- Starea de urgența in Republica Moldova ar putea fi extinsa cu inca 45 de zile, incepind cu 24 iunie 2022. Propunerea in acest sens a fost aprobata urmare a examinarii raportului privind necesitatea prelungirii starii de urgența, in cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), prezidata…

- Parlamentul European a votat propunerea care prevede reducerea la ZERO a emisiilor de carbon ale autoturismelor și vehiculelor comerciale ușoare noi, din UE, in 2035, in cadrul pachetului FIT FOR 55 2030. Urmeaza etapa de negociere cu statele membre pentru implementare. Cel mai dificil pas in adoptarea…

- Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca de 605 milioane de euro, pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii ("IMM-uri") active in sectorul constructiilor afectate de pandemia de coronavirus, se arata intr-un comunicat de presa al Executivului comunitar. Fii la curent cu cele…

- Directiva privind datele deschise: Comisia solicita Romaniei și Sloveniei sa respecte normele UE privind datele deschise și reutilizarea datelor din sectorul public. In ziua de 19 mai, Comisia Europeana a trimis avize motivate Romaniei [INFR(2021)0493] și Sloveniei [INFR(2021)0505], solicitandu-le sa…

- guverGuvernul a aprobat, joi, ordonanta de urgenta referitoare la mecanismul pentru analiza si autorizare a investitiilor straine directe care vin din spatiul non-UE, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, informeaza AGERPRES . El a mentionat ca se va infiinta Comisia pentru…