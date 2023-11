Stiri pe aceeasi tema

- CE a propus o lege pentru monitorizarea padurilor care va crea o baza cuprinzatoare de cunostinte in domeniul forestiere pentru a permite statelor și proprietarilor de paduri sa consolideze reziliența

- Craiovenii care nu au depus la timp cerere pentru obtinerea ajutorul de incalzire nu primesc banii retroactiv. Ajutorul pentru incalzire se ofera in perioada 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024. Separat, suplimentul pentru energie se va acorda in perioada 1 noiembrie 2023 – 31 octombrie 2024. Craiovenii…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Adrian Caciu a anuntat ca Guvernul a formalizat, in sedinta de joi, prelungirea valabilitatii voucherelor pentru energie pana pe 31 martie 2024. El a adaugat ca termenul initial era 31 decembrie 2023. „Incepem cu vestea buna pentru cei care sunt…

- Consumul national de energie electrica al Romaniei a scazut cu 6,7% in primele noua luni ale anului, comparativ cu perioada similara a anului 2022, totalizand 36,529 miliarde kWh, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica, potrivit Agerpres.

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-30.IX.2023, au totalizat 24.721.800 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 466.300 tep fata de aceeasi perioada a anului precedent. Productia interna a insumat 13.534.200 tep, in crestere cu 134.400 tep (+1%) fata de perioada 1.I-30.IX.2022,…

- Pretul la energie electrica e plafonat, dar unii romani se plang in continuare ca factura le vine prea „mare”. De vina ar putea fi un aparat din casa, care consuma prea mult. Verificati-l, daca aveti, cat „umfla” suma un boiler electric. Creste factura cu 5 lei/zi Foarte mulți romani s-au gandit sa…

- Resursele de energie primara au scazut cu 1,2%, la 8 luni, iar consumul final de energie electrica in economie s-a diminuatResursele de energie primara au scazut in primele opt luni ale anului in curs cu 1,2%, iar cele de energie electrica au crescut cu 2,2% fata de perioada similara din 2022, in…