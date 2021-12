Comisia Europeană propune introducerea unor 3 taxe noi pentru bugetul UE Comisia Europeana a propus miercuri trei noi taxe în blocul comunitar, care pe parcursul urmatoarelor decenii ar urma sa permita rambursarea fondurilor colectate de UE pentru a finanta componenta de granturi a NextGenerationEU, transmit Reuters și Agerpres.



Prima taxa se bazeaza pe veniturile provenite din comercializarea certificatelor de emisii (ETS). În cadrul actualului sistem al UE de comercializare a certificatelor de emisii, majoritatea veniturilor provenite din licitarea certificatelor de emisii sunt transferate catre bugetele nationale.



Astazi, Comisia propune… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

