- Premierul Romaniei a subliniat, in deschiderea ședinței de Guvern, ca nici el, nici miniștrii din echipa sa nu „ingenuncheaza” și nu se „ploconesc” in fața nimanui, vizita la Bruxelles fiind una normala pentru a discuta diferite aspecte din PNRR.

- Guvernul a ajuns la o intelegere informala cu Comisia Europeana pentru ca Executivul comunitar sa nu declanseze procedura de suspendare a unor fonduri UE destinate Romaniei, parte din calendarul multianual si PNRR, desi statul roman va depasi tintele de deficit excesiv atat in 2023, cat si in 2024,…

- Angajații romani nu mai trebuie sa raspunda la telefon dupa serviciu. Dupa modelul francez, Comisia Europeana vrea sa reglementeze la nivelul tuturor statelor membre dreptul la deconectare al angajaților. Practic, dupa ce pleaca de la serviciu, salariații, inclusiv cei din Romania, ar putea sa nu…

- USR ii cere ministrului de Finanțe, Marcel Boloș, sa publice de urgența comunicarea de la Comisia Europeana cu privire la deficitul bugetar. Boloș le-a spus colegilor sai, in ședința de conducere a PNL de luni, ca daca nu se taie facilitațile fiscale din IT, construcții și agricultura, riscam sa pierdem…

- Președintele Iohannis a felicitat joi miniștri cabinetului Ciolacu pentru depunerea juramantului și le-a urat mult success in noul mandat. El a vorbit despre rotația premierilor care, in opinia sa, s-a desfașurat fara sincope și in timp record. „Va doresc mult succes in noul mandat. Rotația premierilor…

- Un numar de 268 de copii au fost chinuiti si trimisi la munca anul trecut in Romania, cei mai multi de propriii parinti, releva o statistica a Ministerului Familiei, de Ziua mondiala impotriva exploatarii prin munca. ”Astazi, de Ziua mondiala impotriva exploatarii prin munca a copiilor, trag un nou…

- Politistii de penitenciare protesteaza joi, de la ora 11:00, in fata reprezentantei Comisiei Europene in Romania, nemultumiti de conditiile impuse de Bruxelles in ceea ce priveste modificarea Legii pensiilor militare. „Comisia Europeana santajeaza Parlamentul Romaniei sa adopte Legea pensiilor militare…