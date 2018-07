Stiri pe aceeasi tema

- Datoria guvernamentala a Romaniei se situa, la sfarsitul primului trimestru din acest an, la 34,4% din PIB, in scadere fata de nivelul de 35% din PIB, in precedentele trei luni, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Comparativ cu trimestrul patru al anului trecut,…

- Consumul individual efectiv (AIC) per capita, indicatorul folosit in Uniunea Europeana ce reflecta mult mai fidel decat PIB-ul per capita nivelul de bunastare a gospodariilor, a variat anul trecut intre 55% din media UE in Bulgaria si 130% din media UE, in Luxemburg, arata datele preliminare publicate…

- „Statele membre trebuiau sa transpuna masurile respective pana la data de 31 decembrie 2017. Noile norme sunt concepute astfel incat sa ofere autoritatilor fiscale mult doritul acces la informatiile privind combaterea spalarii banilor si sa le permita sa reactioneze rapid si eficient in cazurile…

- Letonia, Grecia, Estonia si Romania sunt statele din Uniunea Europeana care, din 2007, au inregistrat cel mai semnificativ declin al investitiilor ca procent din PIB, in timp ce Suedia, Austria si Germania si-au majorat investitiile, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Cu un Produs Intern Brut de aproape 3.300 de miliarde de dolari in 2017, Germania si-a consolidat pozitia de cea mai mare economie din UE, reprezentand peste o cincime din PIB-ul UE (21,3%). Marea Britanie si-a pastrat pozitia a doua, cu o pondere in PIB-ul european de 15,2%, chiar daca a inregistrat…

- Scoala din Vladesti se poate lauda cu o foarte mare realizare. De aceasta realizare este extrem de mandru si edilul Leonard Serban, acesta oferind tot sprijinul cadrelor didactice pentru a-si desfasura activitatea in cele mai bune conditii posibile cu putinta. Revenind la proiectele…

- Datoriile guvernamentale de 35% din PIB plaseaza Romania pe locul 5 in topul tarilor cu cele mai mici angajamente publice financiare, arata datele comunicate luni de biroul de statistica al Comisiei Europene - Eurostat. La sfarsitul anului 2017, cele mai scazute rate ale datoriei publice…