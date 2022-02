Stiri pe aceeasi tema

- "In privinta Romaniei, previziunile economice din iarna anului 2022 estimeaza ca, in 2022, cresterea economica va fi de 4,2%, respectiv 4,5% in anul 2023", arata Comisia Europeana.Previziunile economice din iarna anului 2022 estimeaza ca, in urma unei expansiuni semnificative de 5,3% in 2021, economia…

- Comisia Europeana a dat joi publicitatii un nou set de previziuni privind cresterea economica in zona euro si Uniunea Europeana, in ambele cazuri prognozele de crestere pentru acest an fiind revizuite in jos dupa un inceput de an mai slab decat se astepta, informeaza un comunicat al Executivului…

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care se calculeza creditele contractate inainte de luna mai 2019, a ajuns joi la 3,53%, in urcare fața de nivelul de 3,29%, inregistrat miercuri, potrivit datelor afișate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) și citate de catre Ziarul Financiar.Creșterea…

- Vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu a declarat marți, la Antena 3, ca din luna mai vor avea loc negocieri cu Comisia Europeana pentru creșterea procentului din PIB care poate fi alocat de Romania pentru plata pensiilor. „Nu va fi o noua lege a pensiilor, se va merge pe legea 127. Ca…

- “Cresterea economica estimata in acest moment este la 8%, se estimeaza a fi la 7% pentru tot anul. Va aduc aminte ca, la inceputul anului, multi dintre cei care sunt cu noi astazi la guvernare spuneau ca vom avea criza economica, ca vom avea foamete, saracie, estimarile erau de 4% crestere economica,…

- Datele privind cresterea economiei romanesti in trimestrul III, care au surprins negativ piata si i-au determinat pe economisti sa revizuiasca in jos estimarile pentru acest an, reflecta faptul ca in Romania, ca si in alte state, exista o revenire inegala a economiei, afirma, la Profit News TV, presedintele…

- “Cei care mizau pe o continuare a revenirii economiei intr-un ritm viguros constata ca la noi isi spune cuvantul noul val al pandemiei. In plus, ceea ce multi subestimeaza este ca – asa cum se intampla cam peste tot – avem o revenire inegala, care a parut sa fie extrem de viguroasa, inclusiv in Romania,…