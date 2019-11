Comisia Europeană: Economia zonei euro va înregistra o perioadă prelungită de creştere modestă şi inflaţie redusă Conform previziunilor economice de toamna publicate joi de Executivul comunitar, produsul intern brut (PIB) al zonei euro va creste cu 1,1% in 2019 si cu 1,2% in 2020 si 2021. Fata de previziunile economice din vara anului 2019 (publicate in iulie), previziunile de crestere au scazut cu 0,1 puncte procentuale pentru 2019 (de la 1,2%) si cu 0,2 puncte procentuale pentru 2020 (de la 1,4%). La nivelul UE, este de asteptat ca PIB-ul sa creasca cu 1,4% in 2019, 2020 si 2021. Previziunile pentru 2020 au fost si ele revizuite in sens descendent fata de cele din vara (de la 1,6%). 'Economia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

