Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, a criticat, marti, atitudinea premierului Ungariei, Viktor Orban, care a blocat planul initial al Uniunii Europene, fortand un embargou partial asupra importurilor de petrol din Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Pachetul de sancțiuni aplicate Rusiei a fost revizuit și trimis statelor Uniunii Europene, cu concesii in privința importurilor de gaz. Sancțiunile nu pot fi aplicate decat in cazul unui acord total, iar Ungaria s-a opus sa renunțe la petrolul rusesc. Ambasadorii statelor Uniunii Europene ar urma sa…

- Una dintre cele mai importante decizii din UE se va lua fara a se tine cont de parerea Ungariei. Un embargo la nivelul Uniunii Europene asupra importurilor de petrol rusesc ar urma sa fie impus chiar daca-i convine sau nu lui Viktor Orban. Germania ar fi dispusa chiar sa renunțe la participarea Ungariei…

- Comisia Europeana ar putea acorda Ungariei si Slovaciei o exceptie de la embargoul privind achizitiile de petrol din Rusia, care este pregatit in prezent de executivul european, avand in vedere dependenta crescuta a celor doua state membre de titeiul rusesc, au declarat luni pentru Reuters doi oficiali…

- Ucraina a transmis joi ca poziția Ungariei conform careia este pregatita sa plateasca in ruble pentru gazul rusesc a fost o atitudine „neprietenoasa”, care distruge unitatea Uniunii Europene cu privire la invazia Rusiei.

- Ambasadorul Ucrainei a fost convocat de Ministerul de Externe de la Budapesta pentru “declaratii ofensatoare” la adresa Ungariei, a anuntat, miercuri, seful diplomatiei ungare, Peter Szijjarto, dupa cum transmit MTI si Reuters. Intr-o postare pe Facebook, Szijjarto a afirmat ca Ungaria are o pozitie…

- sursa foto: Consiliul European Președinte Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a adresat un mesaj taios premierului Ungariei, Viktor Orban, in cadrul reuniunii Consiliului European care a avut loc joi, la Bruxelles. In timp ce mulțumea tuturor țarilor Uniunii Europene, Zelenski s-a oprit la Ungaria: „Ungaria.…

- Reducerea accizei la carburanti si TVA zero la alimente sunt masuri analizate la nivel de coaliție, insa trebuie avut in vedere ce impact bugetar vor avea, precum si modul in care acest lucru ar putea afecta investitiile, a declarat, marti, ministrul Economiei, Florin Spataru. El a mai spus ca, la acest…