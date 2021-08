Comisia Europeană denunţă legea poloneză privind media Comisia Europeana a denuntat joi "semnalul negativ' pentru libertatea presei dat de votarea unei legi controversate privind media in Polonia, relateaza AFP. "Proiectul de lege polonez privind radiodifuziunea trimite un semnal negativ. Avem nevoie de o lege privind libertatea media in intreaga UE pentru a apara libertatea media si a sustine statul de drept", a reactionat vicepresedinta executivului din Bruxelles Vera Jourova intr-un comentariu postat pe contul sau de Twitter. "Pluralismul media si diversitatea opiniilor sunt lucruri pe care democratiile puternice le considera binevenite si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

