Stiri pe aceeasi tema

- Criza din Afganistan și ceea ce se intampla in Belarus arata ca este nevoie de o remaniere a regulilor Uniunii Europene (UE) privind migrația și azilul, a declarat duminica vicepreședintele Comisiei Europene (CE) pentru promovarea modului de viața european, Margaritis Schinas, relateaza Agerpres , care…

- Criza din Afganistan si actiunile Belarusului arata necesitatea unei remanieri a regulilor Uniunii Europene privind migratia si azilul, a sustinut duminica vicepresedintele Comisiei Europene pentru promovarea modului de viata european, Margaritis Schinas, potrivit Reuters.''Daca exista un…

- Criza din Afganistan si actiunile Belarusului arata necesitatea unei remanieri a regulilor Uniunii Europene privind migratia si azilul, a sustinut duminica vicepresedintele Comisiei Europene pentru promovarea modului de viata european, Margaritis Schinas, potrivit Reuters. ''Daca exista un…

- Uniunea Europeana nu mai poate gestiona inca o criza cum a fost cea provocata de valul migrator din 2015 si trebuie sa actioneze pentru a opri cat mai multi afgani sa-si paraseasca tara aflata in conflict, a declarat miercuri ministrul grec al migratiei, Notis Mitarachi, potrivit Reuters. Grecia si…

- Guvernul regional din Bruxelles a anuntat vineri interzicerea automobilele diesel in regiune incepand din 2030 si a automobilelor pe benzina din 2035, in incercarea de a atinge obiectivul Uniunii Europene privind neutralitatea emisiilor de carbon in 2050, informeaza Reuters. De asemenea, interdictia…

- Aceasta hotarare, din care au aparut fragmente in presa, este primita favorabil de ambele parti. UE, care a primit doar 30 din cele 120 de milioane de doze prevazute prin contract in trimestrul intai, cerea ca AstraZeneca sa-i livreze 90 de milioane de doze pana la 30 iunie si ameninta cu penalitati…

- Este de asteptat ca grupul Johnson&Johnson sa nu-si indeplineasca targetul la livrarile de vaccin anti-COVID-19 in Uniunea Europeana pe trimestrul al doilea, dupa ce milioane de doze au fost interzise in Europa, din considerente de siguranta, a indicat un purtator de cuvant al Comisiei Europene,…

- Sefii de stat si de guvern din tarile membre ale Uniunii Europene, care se vor reuni luni si marti la Bruxelles, vor discuta despre „posibile sanctiuni” ale blocului comunitar impotriva Belarusului, care a fortat un avion de linie sa aterizeze la Minsk si a arestat un opozant, a anuntat un purtator…