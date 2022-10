Stiri pe aceeasi tema

- Cele 20 de sticle de vodca trimise de presedintele rus Vladimir Putin drept cadou fostului premier italian Silvio Berlusconi de ziua de nastere a acestuia incalca sanctiunile europene impuse Rusiei dupa invazia sa in Ucraina, a declarat Comisia Europeana joi, transmite Reuters.

- Fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi a declarat marti ca a reluat legaturile cu presedintele rus Vladimir Putin, transmite Reuters. Berlusconi se lauda adesea cu prietenia cu liderul de la Kremlin pana la invadarea Ucrainei de catre Rusia si a starnit scandal luna trecuta cand a declarat ca…

- Ucraina a incercuit forțele Rusiei in jurul unui bastion critic pentru Moscova in orașul Lyman, in estul țarii, intr-o operațiune care este inca in desfașurare, a declarat sambata un purtator de cuvant al armatei ucrainene citat de Reuters. Cucerirea de catre ucraineni a orașului pe care Rusia l-a folosit…

- Barbați ruși fug in Georgia pentru a evita sa fie chemați sa lupte intr-un razboi cu care nu sunt de acord, in urma ordinului președintelui rus Vladimir Putin de a mobiliza rezerviștii pentru conflictul din Ucraina, transmite Reuters. Cozile kilometrice sunt confirmate și de presa rusa de stat. Imagini…