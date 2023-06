Stiri pe aceeasi tema

- NATO va supraveghea cerul deasupra Republicii Moldova in timp ce aproximativ 50 de lideri europeni participa la un summit in apropierea granitelor Ucrainei pentru a-si exprima sprijinul fata de ambele tari, in timp ce Kievul pregateste o contraofensiva impotriva invaziei Rusiei, conform informatiilor…

- Consiliul UE, organismul ce reuneste guvernele UE, a anuntat intr-un mesaj pe Twitter ca ministrii din UE responsabili pentru comert au fost de acord cu prelungirea eliminarii taxelor si altor restrictii de import pentru marfurile ucrainene, masura pe care Uniunea Europeana o luase in iunie 2022 pentru…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut marți, 9 mai, eliminarea restricțiilor comerciale impuse țarii sale de statele vecine, calificand masurile drept „inacceptabile”, relateaza Sky News. Liderul de la Kiev s-a referit la masurile privind importul de cereale și produse ucrainene luate de…

- „Pentru noi aceste masuri sunt nejustificate si ilegale", a declarat intr-un interviu acordat EFE responsabilul pentru comert al guvernului ucrainean, Taras Kacika, care a explicat ca Ucraina lucreaza cu Comisia Europeana pentru „revenirea la normalitate" si pentru ca produsele agricole ucrainene sa…

- Bulgaria ia in considerare oprirea importurilor de cereale ucrainene, dupa ce Polonia și Ungaria au luat o decizie similara, pentru a-și proteja propriile sectoare agricole, relateaza Reuters . Masura luata de Polonia și Ungaria, care oprit nu doar importurile de cereale dar și de alimente, a provocat…

- Polonia a decis sa suspende temporar importul de cereale din Ucraina. Masura a fost luata pentru a atenua impactul asupra preturilor, dar tranzitul va fi inca permis, a anuntat vineri noul ministru polonez al Agriculturii, citat de Agerpres. Robert Telus a preluat functia joi, dupa ce predecesorul sau…

- Uniunea Europeana ar trebui sa reintroduca taxe vamale asupra produselor agricole ucrainene daca afluxul acestor produse, ce impinge in jos preturile pe pietele UE, nu poate fi oprit prin alte mijloace, afirma premierii din Bulgaria, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria intr-o scrisoare transmisa vineri…