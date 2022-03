Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat, ieri, 225 de proiecte in cadrul instrumentului de sprijin tehnic pentru a asista statele membre sa pregateasca, sa conceapa si sa implementeze reforme la finalul carora statele sa dispuna de administratii publice moderne si reziliente, de strategii de crestere durabila si…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, si comisarul european pentru concurenta, Margrethe Vestager, au discutat la Bruxelles despre Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), contributiile pentru instrumentele financiare destinate sectorului privat si reglementarile referitoare…

- Uniunea Europeana intenționeaza sa solicite celor 27 de state membre sa iși faca stocuri cu gaze naturale inainte de fiecare iarna, mai precis in luna septembrie a fiecarui an, pentru a face fața eventualelor perturbari de aprovizionare, potrivit unui document consultat de agenția Reuters . Masura discutata…

- Uniunea Europeana vrea sa genereze investiții publice și private de 43 de miliarde de euro în total, în producția de procesoare IT din statele membre și țarile prtenere, printr-un nou program propus de Comisia Europeana, intitulat Cipuri pentru Europa. Cipuri pentru Europa: Program de investiții…

- Dan Vilceanu, ministrul Proiectelor Europene, a anunțat ca suma inițiala alocata Romaniei prin granturile nerambursabile din PNRR (14,2 miliarde euro din totalul de 29,2 miliarde) va scadea cu doua miliarde de euro pentru ca economia Romaniei a avut o performanța mai buna in 2021 decat cea prognozata.…

- „Astazi, statele membre au reconfirmat ca detinerea unui certificat digital al UE privind COVID valabil ar trebui sa fie suficienta, in principiu, pentru a putea calatori in timpul pandemiei. Acordul la care s-a ajuns plaseaza, asadar, certificatul digital al UE privind COVID in centrul abordarii noastre…

- Comisia Europeana a virat 1,942 miliarde de euro in contul Ministerului Finantelor (MF) deschis la BNR, suma reprezentand prefinantarea de 13% din imprumutul de aproximativ 14,94 miliarde de euro contractat de Romania in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta, a anuntat joi MF, conform Agerpres.…

- In data de 13 ianuarie 2022, odata cu intrarea in vigoare a Acordului de imprumut (Mecanismul de redresare și reziliența) intre Comisia Europeana și Romania, va fi virata suma aferenta prefinanțarii din componenta de imprumut, in cuantum de 1.942.479.890 euro, reprezentand 13% din valoarea totala a…