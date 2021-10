Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Gheorghe Falca a declarat vineri, 17 septembrie, la RFI , ca Romania va semna Programul National de Redresare si Rezilienta pe 23 septembrie, iar presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a participat la toate semnarile PNRR-urilor europene, va fi prezenta și in…

- Grecia, Portugalia sau Cipru, alaturi de marile economii precum Germania, Italia sau Spania deja s-au apucat de lucru cu banii din Mecanismul de Redresare si Rezilienta, primele transe intrand deja in conturile statelor cu „temele“ facute, scrie Ziarul Financiar, conform Mediafax. Romania…

- Deputatul PSD de Argeș, Simona Bucura Oprescu: ”Lasați lupta pentru putere sau plecați! Datele de la Comisia Europeana arata ca deja 18 state au Planul National de Redresare si Rezilienta aprobat, 12 dintre acestea primind deja primele transe de bani pentru a se apuca de lucru. Cipru, de exemplu, a…

- Comisia Europeana a acordat vineri 24,9 miliarde de euro Italiei, o prima transa pe care aceasta tara o are de primit in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), programul de reforme si investitii prin care statele membre UE sunt finantate prin intermediul fondului european de redresare…

- Numarul statelor membre ale UE care au primit unda verde de la Comisie pentru Planurile Nationale de Redresare si Rezilienta (PNRR) a ajuns la 16, relateaza ZF. Printre statele care se pot apuca de treaba cu banii europeni pusi la bataie pentru revenirea postpandemie se numara Croatia, Cipru,…

- Selectionata de fotbal a Italiei s-a calificat in finala EURO 2020, dupa ce a invins reprezentativa Spaniei, marti seara, pe Stadionul Wembley din Londra, in prima semifinala, cu scorul de 4-2, la loviturile de departajare. Cele doua formații au remizat, scor 1-1, in cele 120 de minute jucate, dupa…

