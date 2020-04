Stiri pe aceeasi tema

- In urma masurilor stabilite la nivelul judetului Bacau, sub coordonarea Institutiei Prefectului, pentru aplicarea Ordonantei Militare nr. 2 din 21.03.2020, in ultimele 24 de ore, polițiștii bacauani au verificat 682 de persoane și 225 de societați... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- La nivelul județului Alba se afla in prezent 101 persoane in carantina, 1.527 persoane izolate la domiciliu, 476 persoane ieșite din izolare, potrivit unui comunicat transmis de Prefectura Alba. In ultimele 24 de ore, 264 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, 54 polițiști…

- Comisia Europeana le-a cerut luni gigantilor din telecomunicatii din Europa, inclusiv Deutsche Telekom si Orange, sa partajeze datele mobile ale populatiei din Europa pentru a ajuta la combaterea raspandirii coronavirusului, scrie Politico.

- In vederea prevenirii și limitarii extinderii COVID19 pe raza județului Botoșani, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Ecoproces Botoșani, vine cu o serie de recomandari in privința gestionarii deșeurilor generate atat de cetațenii aflați in izolare la domiciliu cat și de cei aflați in carantina.

- Prefectura Dolj a transmis situatia epidemiologica din judet, pana astazi 23 martie la ora ora 9.00. In prezent avem: 2.734 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu, 236 de persoane se afla in carantina, 22 persoane au ieșit din carantina. Persoanele izolate la domiciliu sunt clinic sanatoase…

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Marcel Vela, secretarii de stat in MAI Raed Arafat și Bogdan Despescu au anunțat, intr-o conferința de presa extraordinara desfașurata sambata seara, noi masuri importante adoptate de autoritați in pandemia de coronavirus COVID-19, pe fondul declanșarii transmiterii…

- Raportul anual realizat de App Annie pentru 2019 arata ca anul trecut aplicatiile mobile s-au bucurat de o noua crestere a numarului de download-uri pe ambele platforme majore, App Store si Play Store.