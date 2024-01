Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa masculina de handbal a Romaniei evolueaza, la Manheim, in grupa B a Campionatului European din Germania, iar primele partide s-au disputat vineri, 12 ianuarie: Austria – Romania 31-24 (FOTO) și Spania – Croația 29-39. Sambata, 13 ianuarie, la turneul final, au avut loc șase jocuri: Polonia…

- Pe parcursul anului trecut, președinta Maia Sandu a efectuat 21 de vizite de lucru și oficiale in strainatate. Cele mai multe vizite, 3 la numar, au fost in Romania, iar cite doua vizite de lucru au fost Ucraina, Elveția și SUA. Șefa statului s-a mai deplasat in Germania, Polonia, Marea Britanie, Canada,…

- Anul acesta, romanii vor fi nevoiți sa puna pe masa de Craciun carne de porc din import, in cea mai mare parte, adusa din Spania, Germania sau Ungaria. Va fi și mai scumpa cu 15%-20%, fața de anul trecut, in condițiile in care producția interna de carne de porc abia mai acopera undeva la 20% din necesar,…

- ”Conform celui mai recent raport Eurostat, rata de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) in Uniunea Europeana a fost, in medie, in 2021, de 46,2%, cu mult sub baremul de 65% impus ca obligatoriu din anul 2019 prin Directiva europeana ce reglementeaza domeniul DEEE. Mai…

- Sambata, 9 decembrie, la Campionatul Mondial de handbal feminin din cele trei țari scandinave, Danemarca, Norvegia și Suedia, s-au disputat șase meciuri din grupele principale: Romania – Japonia 32-28 (FOTO), Serbia – Germania 21-31 și Polonia – Danemarca 22-32 (in grupa III-a, de la Herning); Senegal…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a semnat autorizatiile pentru utilizarea in situatii de urgenta a produselor de protectie a plantelor pentru tratarea semintelor de porumb si floarea-soarelui, in perioada 22 ianuarie – 21 mai 2024. „Insamantarea se va face numai in zonele si pe suprafetele puternic…

- In 2022, se estimeaza ca in Uniunea Europeana au fost recoltate 270,9 milioane de tone de cereale, cu 26,7 milioane de tone mai putin decat in 2021, echivalentul unui declin de 9%, pe fondul temperaturilor extrem de ridicate si al secetei, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica…

- In 2022, se estimeaza ca in Uniunea Europeana au fost recoltate 270,9 milioane de tone de cereale, cu 26,7 milioane de tone mai putin decat in 2021, echivalentul unui declin de 9%, pe fondul temperaturilor extrem de ridicate si al secetei, arata datele publicate miercuri de Oficiul