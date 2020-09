Comisia Europeană alocă 8 miliarde euro pentru supercomputere Comisia Europeana intenționeaza sa aloce opt miliarde de euro pentru supercomputere pentru a consolida rolul de lider al Europei in materie de supercalcul si de informatica cuantica. Comisia Europeana a propus vineri un nou regulament privind intreprinderea comuna pentru calculul european de inalta performanta. Acesta va sprijini activitatile de cercetare si inovare referitoare la noile tehnologii in materie de supercalcul, precum si la sistemele si produsele din acest domeniu, si, in acelasi timp, va promova dezvoltarea competentelor necesare pentru a utiliza infrastructura si a constitui baza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

