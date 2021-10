Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat vineri o transa de 50 de milioane de euro sub forma de asistenta macrofinanciara (MFA) pentru Republica Moldova, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.

- Romania va primi 56 milioane euro de la Comisia Europeana pentru a oferi sprijin material pentru grupurile dezavantajate. In total, CE acorda resurse suplimentare in valoare de doua miliarde de euro pentru Italia, Spania, Luxemburg si Romania, in cadrul pachetului “Asistenta in materie de redresare…

- Comisia Europeana a aprobat miercuri o schema de ajutor, in valoare de 1,2 milioane de euro, lansata de autoritatile romane pentru a sprijini companiile aeriene sa inceapa zborurile internationale de la si spre Aeroportul International Maramures, in urma pandemiei de COVID-19, informeaza un comunicat…

- In cadrul eforturilor depuse de Uniunea Europeana pentru a sprijini vaccinarea in țarile partenere, Comisia Europeana a majorat astazi, 10 august, de la 40 de milioane EUR la 75 de milioane EUR, pachetul de asistența menit sa asigure accesul la vaccinuri sigure și eficace impotriva COVID-19 și sa…

