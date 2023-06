”Comisia Europeana a rambursat oficial Romaniei plati in valoare de 202,7 milioane de euro (202.746.466,89 euro) la inceputul lunii iunie 2023. Suma reprezinta contravaloarea platilor acordate prin intermediul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) in primul trimestru al acestui an catre fermieri, procesatori, antreprenori si autoritati publice care au realizat investitii in agricultura si dezvoltare rurala”, informeaza AFIR. Conform informarii primite de la Banca Nationala a Romaniei (BNR), fondurile europene au fost transferate in conturile statului roman in data de 6 iunie 2023…