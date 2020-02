Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedinta Comisiei Europene, Vera Jourova, si-a exprimat luni dorinta de a actiona impotriva retelelor sociale care promoveaza discursuri ale urii, estimand ca timpul acordurilor neconstrangatoare "a trecut", intr-un interviu pentru ziarul belgian Le Soir, relateaza AFP. "Sa spui ca acesti actori…

- Comisia Europeana a lansat marți la nivelul UE, cu ocazia Zilei mondiale de lupta impotriva cancerului, o consultare publica cu privire la Planul european de lupta impotriva cancerului, care va contribui la elaborarea planului, va identifica domeniile-cheie și va analiza acțiunile viitoare, anunța…

- Comisia Europeana vrea sa intensifice lupta impotriva cancerului, in contextul in care unul din patru decese in UE este cauzat de aceasta boala, conform unei statistici facute publice marti cu ocazia Zilei Mondiale de lupta impotriva cancerului, relateaza DPA. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von…

- Vicepresedinta Comisiei Europene insarcinata cu monitorizarea respectarii statului de drept, Vera Jourova, si-a exprimat marti, la Varsovia, ingrijorarea pentru "campania de defaimare" impotriva judecatorilor dusa de conservatorii nationalisti la putere, relateaza AFP. Vera Jourova a inceput marti,…

- Germania le va acorda puteri mai mari anchetatorilor in lupta impotriva pedofiliei online, dupa ce parlamentarii au aprobat vineri un nou pachet legislativ propus de guvern, relateaza DPA preluat de agerpres. Oamenii legii vor avea permisiunea sa foloseasca imagini generate pe calculator cu abuzuri…

- Campania „Nu am facut destul”, ediția a VI-a, s-a incheiat anul acesta cu trei cazuri deja diagnosticate și doua in curs de clarificare dupa testarea ecografica a 854 de femei din mediul rural. Sunt de trei ori mai multe cazuri decat arata statisticile oficiale raportate la 1.000 de femei...