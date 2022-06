Proiectul de memorandum de intelegere, care este inca supus modificarilor si necesita aprobarea guvernelor implicate, face parte din eforturile Uniunii Europene de a reduce importurile de combustibili fosili din Rusia in urma razboiului din Ucraina. ”Gazele naturale care urmeaza sa fie expediate catre Uniunea Europeana vor proveni fie din Republica Araba Egipt, Israel, fie din orice alta sursa din regiunea Estului Mediteranei, inclusiv din statele membre ale UE din regiune”, se arata in documentul de noua pagini, care are data de 7 iunie. UE a declarat public ca intentioneaza sa incheie un acord…