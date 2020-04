Stiri pe aceeasi tema

- Activista ecologista Greta Thunberg a transmis Romaniei un mesaj in care spune ca romanii trebuie sa fie uniti impotriva taierilor ilegale de paduri, scrie Mediafax. „Buna, numele meu este Greta Thunberg si sunt o activista pentru mediu din Suedia. Va indemn sa va alaturati miscarii Fridays for Future…

- Uniunea Europeana vrea sa conditioneze accesul la fonduri europene in urmatoarea programare financiara de respectarea normelor statului de drept, arata un proiect de rezolutie obtinut de agentia de presa Reuters. "Va fi introdus un regim general de conditionalitate pentru a aborda evidentele carente…

- „Nu putem sta în fata portii Europei plângând sa vedem daca se deschide sau nu, Albania va continua sa mearga pe calea statului de drept si a reformelor”, afirma premierul albanez, Edi Rama, potrivit Kathimerini, citat de Rador. Uniunea Europeana a respins în…

- Comisia Europeana a lansat miercuri consultari publice privind reformarea regulilor referitoare la fiscalitate care sustin euro, obiectivul fiind ca guvernele puternic divizate sa ajunga la un punct de vedere comun, relateaza Reuterspotrivit news.ro.Pactul pentru Stabilitate si Crestere prevede…

- Agerpres transmite ca joi, 30 ianuarie,la Bruxelles, s-a aflat cine sunt cei 28 de caștigatori (cate unul din fiecare țara-membru) ai concursului anual de traducere „Juvenes Translatores”, destinat liceelor și organizat de Comisia Europeana. Castigatorul din partea Romaniei este Andrei Iulian Visoiu,…

- Actualul ministru al Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat, in data de 21 ianuarie 2020, ca tinerii fermieri vor beneficia in premiera de 50 ha teren agricol. Anunțul vine dupa patru ani de la promulgarea modificarilor la Legea 268/2001 de catre președintele Klaus Iohannis. Așadar, tinerii fermieri…

- Politia a retinut 185 de activisti ai miscarii ecologiste Extinction Rebellion, dupa ce acestia au manifestat, sambata, la salonul auto din Bruxelles, in semn de protest fata de rolul industriei auto in emisiile de dioxid de carbon, relateaza Reuters, citata de Agerpres.Protestul a venit la…

- Judecatorii si procurorii brasoveni au iesit, vineri, la pranz, in fata Tribunalului Brasov, intr-o actiune de solidaritate cu magistratii polonezi, infomeaza Agerpres.Cei cateva zeci de magistrati de la instantele si parchetele brasovene au afisat pancarde in care, in engleza si poloneza, si-au manifestat…