Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a incheiat acorduri cu grupurile farmaceutice Roche si Merck KgaA pentru furnizarea de tratamente experimentale destinate Covid-19, a declarat miercuri o sursa din institutia UE, relateaza Reuters.

- Comisia Europeana a incheiat acorduri cu grupurile farmaceutice Roche si Merck KgaA pentru furnizarea de tratamente experimentale destinate Covid-19, a declarat miercuri o sursa din institutia UE, relateaza Reuters.

- Comisia Europeana a ajuns la acorduri cu grupurile farmaceutice Roche si Merck KGaA pentru a putea garanta stocuri de tratamente experimentale anti-Covid-19, afirma surse din cadrul Executivului Uniunii Europene, citate de agentia de presa Reuters.Acordurile se refera la medicamentul antiartrita…

- Comisia Europeana a ajuns la acorduri cu grupurile farmaceutice Roche si Merck KGaA pentru a putea garanta stocuri de tratamente experimentale anti-Covid-19, afirma surse din cadrul Executivului Uniunii Europene,...

- Comisia Europeana a ajuns la acorduri cu grupurile farmaceutice Roche si Merck KGaA pentru a putea garanta stocuri de tratamente experimentale anti-COVID-19, afirma surse din cadrul Executivului Uniunii Europene, citate de agentia de presa Reuters și preluate de Mediafax.

- Comisia Europeana a incheiat acorduri cu companiile farmaceutice Roche si Merck pentru livrarea de medicamente experimentale care ar putea fi utilizate in tratamentul COVID-19, a informat miercuri o sursa din Comisie a agentiei Reuters. Executivul european a ajuns la acorduri pentru furnizarea…

- Shanghai Junshi Biosciences a inceput un studiu in stadiu incipient in China pentru a testa un tratament preventiv, cu anticorpi, impotriva COVID-19, a declarat compania intr-un comunicat, duminica, transmite Reuters. Medicamentul experimental, JS016, urmeaza de asemenea sa fie testat pe oameni in Statele…

- Sapte noi contaminari cu noul coronavirus au fost confirmate in China continentala, au anuntat miercuri autoritatile sanitare chineze, precizand ca nu s-a inregistrat niciun nou deces din cauza covid-19, relateaza Reuters potrivit news.ro.Unul dintre cele sapte cazuri este ”importat”, a precizat…