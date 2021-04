Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 500 de milioane de euro, menita sa sprijine intreprinderile care iși desfașoara activitatea in domeniul turismului, cazarii și al serviciilor alimentare, precum și agențiile de turism, in contextul epidemiei de coronavirus, informeaza Reprezentanța…

- Potrivit unui studiu Euler Hermes, Europa are cel mai mult de caștigat in ceea ce privește revigorarea turismului daca poate veni cu o soluție valida de pașaport / card de vaccin. Cota de piața europeana, in ceea ce privește numarul de sosiri de turiști, este de așteptat sa creasca la 55% dar in 2024,…

- CARAS-SEVERIN – Dupa ce motiunea depusa de PSD „O Romanie in agonie, cu Nasui la Economie“, impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, a fost respinsa de catre senatorii coalitiei de guvernare, deputatul Marius Damian (PSD) l-a interpelat pe ministrul Economiei vizavi de ce se intampla cu sprijinul…

- CE, 245 milioane E ptr. reabilitarea rețelei de termoficare din București Foto: Razvan Stancu. Comisia Europeana a aprobat un ajutor de stat in valoare de 254 milioane euro pentru sprijinirea reabilitarii sistemului de termoficare din București. România a prezentat Comisiei planul…

- Noul program de cooperare intre Banca Europeana de Investitii (BEI), Fondul European de Investitii (FEI) si Deutsche Leasing Romania va permite companiilor locale din Romania sa beneficieze de leasing financiar suplimentar in valoare de 370 de milioane de euro, a anuntat luni Comisia Europeana, potrivit…