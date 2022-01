Comisia de Urbanism a CJ Cluj a avizat favorabil Planul Urbanistic Zonal al viitorului Metrou de la Cluj “Este un proiect de o importanta strategica pentru comunitatea clujeana si pentru intreg judetul, motiv pentru care am actionat cu maxima celeritate, astfel incat acesta sa avanseze in cel mai rapid mod posibil”, a declarat Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean Cluj si al Comisiei de Urbanism. In cadrul sedintei comisia a decis, cu unanimitate de voturi, sa dea un aviz de principiu favorabil. “Avizul final urmeaza a fi redactat in cel mai scurt timp posibil, imediat dupa adoptarea Hotararii de Guvern referitoare la exproprieri si dupa includerea in documentatie a recomandarilor formulate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Finanțarea obiectivului va fi realizata din fonduri externe rambursabile prin Planul național de relansare și reziliența (PNRR), de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

- Situație ingrijoratoare in „cel mai dezvoltat” oraș din Romania. Cluj-Napoca a depașit incidența de 6 Situație ingrijoratoare in „cel mai dezvoltat” oraș din Romania. Cluj-Napoca a depașit incidența de 6 In cursul zilei de miercuri, 12 ianuarie, Municipiul Cluj-Napoca a depașit incidența de 6 cazuri…

- Metroul din Cluj-Napoca, o noua etapa. Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici. Cand trebuie construit și cat va costa Guvernul a aprobat marți indicatorii tehnico-economici aferenți viitoarei magistrale de metrou din Cluj-Napoca. Este vorba despre proiectul de investiții „Tren metropolitan…

- UPDATE – “Guvernul a adoptat astazi, 28 decembrie 2021, Hotararea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Tren metropolitan Gilau – Floresti – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bontida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid…

- Guvernul a adoptat astazi, 28 decembrie 2021, Hotararea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Tren metropolitan Gilau – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala…

- Zilele trecute, consilierii municipali au aprobat studiu de fezabilitate pentru construcția metroului clujan, investiție ce se ridica la 2,1 miliarde de euro și care va fi finanțatea din PNRR, fonduri europene, alocari de la bugetele naționale și locale, dar și alte surse de finanțare identificate pe…

- Vin vești bune pentru oamenii care locuiesc langa București. Aceștia se pare ca vor beneficia de metroul bucureștean, care se va prelungi pe o distanța de aproape 20 de kilometri! Un acord in acest sens a fost semnat recent intre Primaria Sectorului 4, Consiliul Județean Ilfov, Ministerul Transporturilor…

- Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura din Capitala incepe sa prinda contur. Primaria Sectorului 4, Consiliul Județean Ilfov, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, CFR Infrastructura și Metrorex, au semnat acordul de cooperare și colaborare pentru dezvoltarea Magistralei…