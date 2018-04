Stiri pe aceeasi tema

- Omul ales de Donald Trump sa preia fraiele diplomatiei americane, Mike Pompeo, se confrunta luni cu un obstacol neprevazut in Congres, in procesul de confirmare al acestei functii capitale, relateaza AFP. Comisia de Politica Externa a Senatului american ar putea sa emita un aviz defavorabil candidaturii…

- Oficiali ai Departamentului american de Stat nu l-au insotit pe directorul CIA, Mike Pompeo, la Phenian, in weekendul de Paste, la intalnirea cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a precizat joi o purtatoare de cuvant citata de Reuters. Intrebata daca cineva din departament l-a insotit pe Pompeo,…

- Ales de presedintele american Donald Trump pentru a deveni viitorul sau secretar de stat, seful CIA, Mike Pompeo, se confrunta cu o serie de dificultati in a obtine aprobarea indispensabila din partea Senatului SUA pentru numirea sa, informeaza joi AFP, conform agerpres.ro. Comisia pentru afaceri…

- Directorul CIA, Mike Pompeo, nominalizat la postul de sef al diplomatiei americane, a declarat joi, in cursul audierii sale in Comisia pentru Relatii Externe a Senatului SUA, ca experienta sa ca ofiter al armatei americane stationat in Germania Federala in timpul Razboiului Rece i-a oferit o intelegere…

- Viitorul sef al diplomatiei americane, Mike Pompeo, a dat asigurari joi ca doreste o "ameliorare" a acordului asupra programului nuclear iranian, fara a relua la randul sau amenintarea formulata de presedintele american Donald Trump privind retragerea SUA din acest acord, informeaza AFP. …

- Viitoarea directoare a CIA, Gina Haspel, desemnata marti de presedintele Donald Trump in acest post in locul lui Mike Pompeo, care la randul sau il va inlocui pe Rex Tillerson la conducerea Departamentului de Stat, este o veterana a spionajului american, dar si o figura controversata din cauza activitatii…

- Tom Shannon (60 de ani), subsecretar de stat pentru probleme politice, este cel mai proeminent diplomat de cariera din SUA, avand peste 34 de ani de serviciu in diplomatie, in subordinea a sase presedinti si 10 secretari de stat. Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat Heather Nauert…