Președintele Comisiei de la Veneția solicita explicații privind revocarea Renatei Weber. Comisia le-a trimis scrisori presedintelui Camerei Deputatilor, Ludovic Orban si presedintelui Senatului, Anca Dragu, dupa revocarea Avocatului Poporului. Comisia de la Venetia critica revocarea Avocatului Poporului din functie si cere explicatii cu privire la motivele juridice care au stat la baza demiterii. Comisa transmite […] The post Comisia de la Veneția solicita explicații privind revocarea Avocatului Poporului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…