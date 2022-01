Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de la Venetia va fi sesizata pentru a emite un punct de vedere cu privire la independenta magistratilor din Romania dupa excluderea din magistratura a judecatorului Cristi Danilet si dupa publicarea noului proiect de desfiintare a SIIJ, a informat partidul condus de Dacian Cioloș luni seara,…

- Proiectul de lege pus in dezbatere publica de Ministerul Justitiei desfiinteaza Sectia speciala doar formal, de vreme ce modul in care ar urma sa fie anchetate infractiunile comise de magistrati, respectiv prin procurori anume desemnati de Plenul CSM din cadrul Sectiei de urmarire penala si criminalistica…

- Stelian Ion a declarat ca proiectul propus de Catalin Predoiu pentru desfiintarea SIIJ „stirbeste definitiv competenta DNA de a ancheta cazurile de coruptie in care ar putea fi implicati magistrati", ceea ce si-au dorit mereu presedintele Klaus Iohannis, PSD, PNL si UDMR. El a mai spus ca Predoiu a…

- „Am primit o reacție din partea guvernului Romaniei care spune nu, noi ne dorim sa respectam pe deplin supremația dreptului european… dar in cadrul constituției Romaniei. In primul rand, trebuie sa implementezi (hotararile CJUE), in Romania. (...) Apoi, daca doriți sa puneți in aplicare un nou sistem,…

- USR va sesiza Comisia Europeana in legatura „cu decizia absurda a Consiliului Superior al Magistraturii de a-l elimina din sistem pe judecatorul Cristi Danileț”, anunța vicepreședintele Uniunii Dan Barna. „Știu ca dupa acest an de crize și dezamagiri politice majore mulți dintre cei care am fost in…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat vineri ca negocierile cu PNL privind un program de guvernare comun continua și mai sunt domenii unde punctele de vedere trebuiesc „armonizate”. Pe capitolul justiție, el a precizat ca PSD nu dorește desființarea secției speciale, una din prioritațile precedentei…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la sediul Partidului Social Democrat, ca sunt domenii unde negocierile pentru programul de guvernare continua și ca sunt necesare discuții politice. Ciolacu s-a referit și la domeniul Justiției, și a precizat ca Secția pentru Investigarea Infracțiunilor…